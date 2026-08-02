"Птицы Мадяра" устроили "блекаут" оккупантам: поражены еще 13 энергообъектов

По словам Бровди, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Всего с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей .

Под новую волну ударов попали:

энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭЦ в Зугресе Донецкой области;

подстанция 330 кВ "Мирная" в Мариуполе;

подстанция 220 кВ "Азовская-220" в Мариуполе;

подстанции 110 кВ "Город-6", "Город-11" и "Город-2" в Мариуполе;

подстанция 150 кВ "Геническиск" в Херсонской области (повторное поражение);

подстанция 110 кВ "Тополино" в Запорожской области;

подстанция 110 кВ "Макорты" в Бердянске;

подстанция 110 кВ "Володарская" в Никольском Запорожской области;

электроподстанция в Бердянске;

подстанция 150 кВ "Новоалексеевка" в Херсонской области;

подстанция 150 кВ "Геническ" в Херсонской области.

Украинские подразделения продолжают системно поражать энергетическую инфраструктуру, используемую российскими оккупационными войсками.