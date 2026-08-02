"Птицы Мадяра" устроили "блекаут" оккупантам: поражены еще 13 энергообъектов

На временно оккупированных территориях Украины идет системное поражение энергетической инфраструктуры. За последние трое суток Силы беспилотных систем атаковали еще 13 ключевых объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Маряда" Бровди.
По словам Бровди, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Всего с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей .
Под новую волну ударов попали:
Украинские подразделения продолжают системно поражать энергетическую инфраструктуру, используемую российскими оккупационными войсками.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем провели еще одну успешную операцию в тылу российских войск.
По данным военных, в Краснодарском крае РФ под удар попали зенитный комплекс "Тор-М2" и семь радиолокационных станций, обеспечивавших прикрытие аэродромов и других военных объектов РФ.