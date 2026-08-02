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"Птицы Мадяра" устроили "блекаут" оккупантам: поражены еще 13 энергообъектов

15:20 02.08.2026 Вс
2 мин
Операция длится уже больше месяца, а количество пораженных целей продолжает расти
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

На временно оккупированных территориях Украины идет системное поражение энергетической инфраструктуры. За последние трое суток Силы беспилотных систем атаковали еще 13 ключевых объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Маряда" Бровди.

По словам Бровди, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Всего с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей .

Под новую волну ударов попали:

  • энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭЦ в Зугресе Донецкой области;
  • подстанция 330 кВ "Мирная" в Мариуполе;
  • подстанция 220 кВ "Азовская-220" в Мариуполе;
  • подстанции 110 кВ "Город-6", "Город-11" и "Город-2" в Мариуполе;
  • подстанция 150 кВ "Геническиск" в Херсонской области (повторное поражение);
  • подстанция 110 кВ "Тополино" в Запорожской области;
  • подстанция 110 кВ "Макорты" в Бердянске;
  • подстанция 110 кВ "Володарская" в Никольском Запорожской области;
  • электроподстанция в Бердянске;
  • подстанция 150 кВ "Новоалексеевка" в Херсонской области;
  • подстанция 150 кВ "Геническ" в Херсонской области.

Украинские подразделения продолжают системно поражать энергетическую инфраструктуру, используемую российскими оккупационными войсками.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем провели еще одну успешную операцию в тылу российских войск.

По данным военных, в Краснодарском крае РФ под удар попали зенитный комплекс "Тор-М2" и семь радиолокационных станций, обеспечивавших прикрытие аэродромов и других военных объектов РФ.

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