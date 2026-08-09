"Птахи Мадяра" за ніч вполювали С-400, радари та три судна РФ

За його словами, першою ціллю стала позиція ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю РФ. Напередодні, 8 серпня, з 9:25 до 12:51 цей комплекс здійснив шість пусків ракет.

"Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами", - зазначив "Мадяр".

Також у ніч на 9 серпня були уражені ще чотири російські елементи протиповітряної оборони. Йдеться про:

ЗРК "Тор" у населеному пункті Пудовий Ростовської області;

ЗРГК "Панцир-С1" в Ейську Краснодарського краю;

РЛС "Подльот-К1" у Головатівці Ростовської області;

РЛС "Каста 2Е2" у Латоновому Ростовської області.

Також командувач СБС повідомив про про ураження трьох суден тіньового флоту РФ у Чорному морі. Серед них - один нафтовий танкер та два суховантажні судна.