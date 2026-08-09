"Птахи Мадяра" за ніч вполювали С-400, радари та три судна РФ

Українські безпілотники у ніч на 9 серпня уразили кілька російських засобів ППО, зокрема С-400, а також три судна тіньового флоту РФ у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта "Маряда" Бровді.
За його словами, першою ціллю стала позиція ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю РФ. Напередодні, 8 серпня, з 9:25 до 12:51 цей комплекс здійснив шість пусків ракет.
"Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами", - зазначив "Мадяр".
Також у ніч на 9 серпня були уражені ще чотири російські елементи протиповітряної оборони. Йдеться про:
ЗРК "Тор" у населеному пункті Пудовий Ростовської області;
ЗРГК "Панцир-С1" в Ейську Краснодарського краю;
РЛС "Подльот-К1" у Головатівці Ростовської області;
РЛС "Каста 2Е2" у Латоновому Ростовської області.
Також командувач СБС повідомив про про ураження трьох суден тіньового флоту РФ у Чорному морі. Серед них - один нафтовий танкер та два суховантажні судна.
Нагадаємо, українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об'єктах та логістиці РФ углиб її території.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що Росія через такі атаки стягнула до Москви системи ППО з різних регіонів, створивши навколо столиці три кільця захисту.