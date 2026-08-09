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"Птахы Мадяра" за ночь добыли С-400, радары и три судна РФ

10:26 09.08.2026 Вс
2 мин
Ночная атака охватила военные объекты на территории России и Черном море
aimg Мария Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

Украинские беспилотники в ночь на 9 августа поразили несколько российских средств ПВО, в том числе С-400, а также три судна теневого флота РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Маряда" Бровди.

По его словам, первой целью стала позиция ЗРК С-400 "Триумф" в Геленджике Краснодарского края РФ. Накануне, 8 августа, с 9:25 до 12:51 этот комплекс совершил шесть пусков ракет.

"Три часа горела и пыхтела позиция С-400 в Геленджике, на берегу, непосредственно рядом с катакомбами", - отметил "Мадяр".

Также в ночь на 9 августа были поражены еще четыре российских элемента противовоздушной обороны. Речь идет о:

  • ЗРК "Тор" в населенном пункте Пудовой Ростовской области;

  • ЗРГК "Панцирь-С1" в Эйске Краснодарского края;

  • РЛС "Подлет-К1" в Головатовке Ростовской области;

  • РЛС "Каста 2Е2" в Латоново Ростовской области.

Также командующий СБС сообщил о поражении трех судов теневого флота РФ в Черном море. Среди них - один нефтяной танкер и два сухогруза.

Напомним, украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам и логистике РФ вглубь ее территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия из-за таких атак стянула в Москву системы ПВО из разных регионов, создав вокруг столицы три кольца защиты.

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