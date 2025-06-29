ПСЖ знищив "Інтер Маямі": команда Мессі вилетіла з клубного ЧС після першого тайму

"Парі Сен-Жермен" безжально розгромив "Інтер Маямі" в одному з найочікуваніших матчів Клубного чемпіонату світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу
ПСЖ – "Інтер Маямі" – 4:0
Голи: Невеш, 6, 39, Авілес, 45 (автогол), Хакімі, 45+3
Парижани захопили ініціативу з перших секунд. Уже на 6-й Невеш відкрив рахунок, замкнувши подачу Вітіньї головою у падінні.
Далі – більше. На 39-й хвилині Невеш оформив дубль після грубої помилки Бускетса в центрі поля.
До кінця першого тайму "Інтер Маямі" зовсім розсипався. На 45-й хвилині Авілес невдало зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Невеша. А вже в компенсований час Хакімі спочатку пробив у поперечку, а потім сам встиг на добивання – 4:0.
У першому таймі статистичні показники були більш ніж красномовними:
Ліонель Мессі, якого глядачі чекали побачити в ролі лідера "Інтера", фактично випав із гри. Аргентинець лише кілька разів торкнувся м'яча, й більшість епізодів провів на своїй половині поля, не маючи жодного шансу вплинути на перебіг подій.
У другому таймі ПСЖ не став добивати суперника – команда Луїса Енріке діяла спокійно, контролюючи гру та уникаючи зайвих ризиків.
"Інтер" під завісу трохи розбігався та навіть створив пару моментів біля воріт Доннарумми. Але бодай розмочити рахунок не зміг.
Суперником чинних переможців європейської Ліги чемпіонів у наступному раунді плей-офф стане переможець пари "Фламенго" – "Баварія".
Бразильський та німецький гранди свій матч розпочнуть сьогодні о 23:00 за київським часом.
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