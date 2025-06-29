ПСЖ знищив "Інтер Маямі": команда Мессі вилетіла з клубного ЧС після першого тайму
"Парі Сен-Жермен" безжально розгромив "Інтер Маямі" в одному з найочікуваніших матчів Клубного чемпіонату світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу
ПСЖ – "Інтер Маямі" – 4:0
Голи: Невеш, 6, 39, Авілес, 45 (автогол), Хакімі, 45+3
Як пройшла гра
Парижани захопили ініціативу з перших секунд. Уже на 6-й Невеш відкрив рахунок, замкнувши подачу Вітіньї головою у падінні.
Далі – більше. На 39-й хвилині Невеш оформив дубль після грубої помилки Бускетса в центрі поля.
До кінця першого тайму "Інтер Маямі" зовсім розсипався. На 45-й хвилині Авілес невдало зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Невеша. А вже в компенсований час Хакімі спочатку пробив у поперечку, а потім сам встиг на добивання – 4:0.
У першому таймі статистичні показники були більш ніж красномовними:
- удари – 10:0
- у площину – 6:0
- кутові – 4:0
Ліонель Мессі, якого глядачі чекали побачити в ролі лідера "Інтера", фактично випав із гри. Аргентинець лише кілька разів торкнувся м'яча, й більшість епізодів провів на своїй половині поля, не маючи жодного шансу вплинути на перебіг подій.
У другому таймі ПСЖ не став добивати суперника – команда Луїса Енріке діяла спокійно, контролюючи гру та уникаючи зайвих ризиків.
"Інтер" під завісу трохи розбігався та навіть створив пару моментів біля воріт Доннарумми. Але бодай розмочити рахунок не зміг.
З ким зіграє ПСЖ в чвертьфіналі
Суперником чинних переможців європейської Ліги чемпіонів у наступному раунді плей-офф стане переможець пари "Фламенго" – "Баварія".
Бразильський та німецький гранди свій матч розпочнуть сьогодні о 23:00 за київським часом.
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