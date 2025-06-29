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ПСЖ знищив "Інтер Маямі": команда Мессі вилетіла з клубного ЧС після першого тайму

Атланта, Неділя 29 червня 2025 20:53
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ПСЖ знищив "Інтер Маямі": команда Мессі вилетіла з клубного ЧС після першого тайму Фото: ПСЖ впевнено вийшов у чвертьфінал (facebook.com/PSG)
Автор: Андрій Костенко

"Парі Сен-Жермен" безжально розгромив "Інтер Маямі" в одному з найочікуваніших матчів Клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу

ПСЖ – "Інтер Маямі" – 4:0

Голи: Невеш, 6, 39, Авілес, 45 (автогол), Хакімі, 45+3

Як пройшла гра

Парижани захопили ініціативу з перших секунд. Уже на 6-й Невеш відкрив рахунок, замкнувши подачу Вітіньї головою у падінні.

Далі – більше. На 39-й хвилині Невеш оформив дубль після грубої помилки Бускетса в центрі поля.

До кінця першого тайму "Інтер Маямі" зовсім розсипався. На 45-й хвилині Авілес невдало зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Невеша. А вже в компенсований час Хакімі спочатку пробив у поперечку, а потім сам встиг на добивання – 4:0.

У першому таймі статистичні показники були більш ніж красномовними:

  • удари – 10:0
  • у площину – 6:0
  • кутові – 4:0

Ліонель Мессі, якого глядачі чекали побачити в ролі лідера "Інтера", фактично випав із гри. Аргентинець лише кілька разів торкнувся м'яча, й більшість епізодів провів на своїй половині поля, не маючи жодного шансу вплинути на перебіг подій.

У другому таймі ПСЖ не став добивати суперника – команда Луїса Енріке діяла спокійно, контролюючи гру та уникаючи зайвих ризиків.

"Інтер" під завісу трохи розбігався та навіть створив пару моментів біля воріт Доннарумми. Але бодай розмочити рахунок не зміг.

З ким зіграє ПСЖ в чвертьфіналі

Суперником чинних переможців європейської Ліги чемпіонів у наступному раунді плей-офф стане переможець пари "Фламенго" – "Баварія".

Бразильський та німецький гранди свій матч розпочнуть сьогодні о 23:00 за київським часом.

Раніше розповіли про найдовший офіційний матч в історії футболу, в якому на клубному ЧС зіграв воротар збірної України.

Також читайте, які рекорди Мессі та Роналду перевершив Ерлінг Голанд.

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Футбол Чемпіонат світу ПСЖ Месси
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