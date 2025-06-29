ПСЖ уничтожил "Интер Майами": команда Месси вылетела с клубного ЧМ после первого тайма
"Пари Сен-Жермен" безжалостно разгромил "Интер Майами" в одном из самых ожидаемых матчей Клубного чемпионата мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
ПСЖ - "Интер Майами" - 4:0
Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 45 (автогол), Хакими, 45+3
Как прошла игра
Парижане захватили инициативу с первых секунд. Уже на 6-й Невеш открыл счет, замкнув подачу Витиньи головой в падении.
Дальше - больше. На 39-й минуте Невеш оформил дубль после грубой ошибки Бускетса в центре поля.
К концу первого тайма "Интер Майами" совсем рассыпался. На 45-й минуте Авилес неудачно срезал мяч в собственные ворота после прострела Невеша. А уже в компенсированное время Хакими сначала пробил в перекладину, а затем сам успел на добивание - 4:0.
В первом тайме статистические показатели были более чем красноречивыми:
- удары - 10:0
- в створ - 6:0
- угловые - 4:0
Лионель Месси, которого зрители ждали увидеть в роли лидера "Интера", фактически выпал из игры. Аргентинец лишь несколько раз коснулся мяча, и большинство эпизодов провел на своей половине поля, не имея ни одного шанса повлиять на ход событий.
Во втором тайме ПСЖ не стал добивать соперника - команда Луиса Энрике действовала спокойно, контролируя игру и избегая лишних рисков.
"Интер" под занавес немного разбегался и даже создал пару моментов у ворот Доннаруммы. Но хотя бы размочить счет не смог.
С кем сыграет ПСЖ в четвертьфинале
Соперником действующих победителей европейской Лиги чемпионов в следующем раунде плей-офф станет победитель пары "Фламенго" - "Бавария".
Бразильский и немецкий гранды свой матч начнут сегодня в 23:00 по киевскому времени.
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