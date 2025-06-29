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ПСЖ уничтожил "Интер Майами": команда Месси вылетела с клубного ЧМ после первого тайма

Атланта, Воскресенье 29 июня 2025 20:53
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ПСЖ уничтожил "Интер Майами": команда Месси вылетела с клубного ЧМ после первого тайма Фото: ПСЖ уверенно вышел в четвертьфинал (facebook.com/PSG)
Автор: Андрей Костенко

"Пари Сен-Жермен" безжалостно разгромил "Интер Майами" в одном из самых ожидаемых матчей Клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

ПСЖ - "Интер Майами" - 4:0

Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 45 (автогол), Хакими, 45+3

Как прошла игра

Парижане захватили инициативу с первых секунд. Уже на 6-й Невеш открыл счет, замкнув подачу Витиньи головой в падении.

Дальше - больше. На 39-й минуте Невеш оформил дубль после грубой ошибки Бускетса в центре поля.

К концу первого тайма "Интер Майами" совсем рассыпался. На 45-й минуте Авилес неудачно срезал мяч в собственные ворота после прострела Невеша. А уже в компенсированное время Хакими сначала пробил в перекладину, а затем сам успел на добивание - 4:0.

В первом тайме статистические показатели были более чем красноречивыми:

  • удары - 10:0
  • в створ - 6:0
  • угловые - 4:0

Лионель Месси, которого зрители ждали увидеть в роли лидера "Интера", фактически выпал из игры. Аргентинец лишь несколько раз коснулся мяча, и большинство эпизодов провел на своей половине поля, не имея ни одного шанса повлиять на ход событий.

Во втором тайме ПСЖ не стал добивать соперника - команда Луиса Энрике действовала спокойно, контролируя игру и избегая лишних рисков.

"Интер" под занавес немного разбегался и даже создал пару моментов у ворот Доннаруммы. Но хотя бы размочить счет не смог.

С кем сыграет ПСЖ в четвертьфинале

Соперником действующих победителей европейской Лиги чемпионов в следующем раунде плей-офф станет победитель пары "Фламенго" - "Бавария".

Бразильский и немецкий гранды свой матч начнут сегодня в 23:00 по киевскому времени.

Ранее рассказали о самом длинном официальном матче в истории футбола, в котором на клубном ЧМ сыграл вратарь сборной Украины.

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Футбол Чемпионат мира ПСЖ Месси
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