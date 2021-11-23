"ПСЖ" вышли на Зидана на случай ухода Почеттино в "Манчестер Юнайтед", - ESPN

Французский клуб "ПСЖ" начал контактировать с Зинедином Зиданом и обсуждать его назначение главным тренером. Его видят в качестве замены Маурисио Почеттино, который может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

По данным ESPN, именно Зидан является кандидатом №1, если аргентинский тренер уйдет в "МЮ". Источники отмечают, что стиль француза подходит звездной парижской команде с такими лидерами как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

При этом издание пишет, что Почеттино пока готовит "ПСЖ" к выездному матчу Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити". И еще не объявлял президенту клуба, что может уйти.