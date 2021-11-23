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"ПСЖ" вийшли на Зідана на випадок, якщо Почеттіно піде до "Манчестер Юнайтед", - ESPN

Автор: Юлія Бойко

Французький клуб "ПСЖ" почав контактувати з Зінедіном Зіданом і обговорювати його призначення головним тренером. Його бачать в якості заміни Маурісіо Почеттіно, який може очолити "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

За даними ESPN, саме Зідан є кандидатом №1, якщо аргентинський тренер піде в "МЮ". Джерела відзначають, що стиль француза підходить зірковій паризькій команді з такими лідерами як Ліонель Мессі, Неймар і Кіліан Мбаппе.

При цьому видання пише, що Почеттіно поки готує "ПСЖ" до виїзного матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Манчестер Сіті". І ще не оголошував президенту клубу, що може піти.

Нагадаємо, минулого тижня "МЮ" звільнив Уле Гуннара Сульшера з поста головного тренера, його обов'язки виконує Майкл Каррік.

Зінедін Зідан залишається без клубу після звільнення з мадридського "Реала" в травні 2021 року.

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Манчестер ЮнайтедПСЖЗинедин Зидан