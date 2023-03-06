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ПСЖ втратив скандальну зірку до завершення сезону

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Париж, Понеділок 06 березня 2023 19:51
ПСЖ втратив скандальну зірку до завершення сезону Фото: Неймар зазнав серйозної травми (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький "Парі Сен-Жермен" отримав неприємні новини з лазарету. Команді найближчим часом не допоможе форвард Неймар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Лідер чемпіонату Франції розкрив подробиці про стан здоров'я бразильця. Ушкодження гомілкостопу одіозного нападника виявилося серйозним.

Неймар ляже на операційний стіл у столиці Катару. Орієнтовні терміни реабілітації латиноамериканця – три-чотири місяці. Як наслідок, бразильський форвард не допоможе ПСЖ у весняній частині сезону 2022/23.

Парижани продовжують боротьбу за чемпіонський титул у Лізі 1 і трофей Ліги чемпіонів. У національній першості команда Крістофа Гальтьє набрала 63 очки за 26 турів і на 8 пунктів випереджає "Марсель". Натомість у головному єврокубку ПСЖ програв "Баварії" перший матч 1/8 фіналу (0:1).

Неймар у нинішньому сезоні зіграв 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 17 результативних передач. За 5,5 років на "Парк де Пренс" бразилець опинявся в лазареті майже три десятки разів. Зокрема, регулярні ушкодження Неймара перед днем народження сестри (11 березня) стали фубольним мемом.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Фейєнорда" перед 1/8 фіналу Ліги Європи.

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ПСЖ Неймар
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