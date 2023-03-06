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ПСЖ потерял скандальную звезду к завершению сезона

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Париж, Понедельник 06 марта 2023 19:51
ПСЖ потерял скандальную звезду к завершению сезона Фото: Неймар получил серьезную травму (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" получил неприятные новости из лазарета. Команде в ближайшее время не поможет форвард Неймар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Лидер чемпионата Франции раскрыл подробности о состоянии здоровья бразильца. Повреждение голеностопа одиозного нападающего оказалось серьезным.

Неймар ляжет на операционный стол в столице Катара. Примерные сроки реабилитации латиноамериканца – три-четыре месяца. Как следствие, бразильский форвард не поможет ПСЖ в весенней части сезона 2022/23.

Парижане продолжают борьбу за чемпионский титул в Лиге 1 и трофей Лиги чемпионов. В национальном первенстве команда Кристофа Гальтье набрала 63 очка в 26-ти турах и на 8 пунктов опережает "Марсель". В главном же еврокубке ПСЖ проиграл "Баварии" первый матч 1/8 финала (0:1).

Неймар в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач. За 5,5 лет на "Парк де Пренс" бразилец оказывался в лазарете почти три десятка раз. В частности, регулярные повреждения Неймара к дню рождения сестры (11 марта) стали фубольным мемом.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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ПСЖ Неймар
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