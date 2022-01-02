В "ПСЖ" вспышка коронавируса. Месси также заболел
Фото: Месси заболел на коронавирус (en.psg.fr)
Четверо игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" заболели коронавирусом. Среди них Лионель Месси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "ПСЖ".
На этой неделе положительные результаты на коронавирус получили:
- Лионель Месси;
- Хуан Бернат;
- Серхио Рико;
- Натан Бітумазаль.
Подробностей касаемо их самочувствия пока нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен"