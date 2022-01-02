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В "ПСЖ" вспышка коронавируса. Месси также заболел

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Воскресенье 02 января 2022 14:14
В "ПСЖ" вспышка коронавируса. Месси также заболел Фото: Месси заболел на коронавирус (en.psg.fr)
Автор: Сергей Пышкин

Четверо игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" заболели коронавирусом. Среди них Лионель Месси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "ПСЖ".

На этой неделе положительные результаты на коронавирус получили:

  • Лионель Месси;
  • Хуан Бернат;
  • Серхио Рико;
  • Натан Бітумазаль.

Подробностей касаемо их самочувствия пока нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен"

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ПСЖ Месси
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