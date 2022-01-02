У "ПСЖ" спалах коронавірусу. Мессі також захворів
Фото: Мессі захворів на коронавірус (en.psg.fr)
Четверо гравців французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" захворіли на коронавірус. Серед них Ліонель Мессі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "ПСЖ".
Цього тижня позитивні результати на коронавірус отримали:
- Ліонель Мессі;
- Хуан Бернат;
- Серхіо Ріко;
- Натан Бітумазаль.
Подробиць щодо їх самопочуття наразі немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ліонель Мессі підписав контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен"