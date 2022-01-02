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У "ПСЖ" спалах коронавірусу. Мессі також захворів

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Неділя 02 січня 2022 14:14
У "ПСЖ" спалах коронавірусу. Мессі також захворів Фото: Мессі захворів на коронавірус (en.psg.fr)
Автор: Сергій Пишкін

Четверо гравців французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" захворіли на коронавірус. Серед них Ліонель Мессі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "ПСЖ".

Цього тижня позитивні результати на коронавірус отримали:

  • Ліонель Мессі;
  • Хуан Бернат;
  • Серхіо Ріко;
  • Натан Бітумазаль.

Подробиць щодо їх самопочуття наразі немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ліонель Мессі підписав контракт з французьким футбольним клубом "Парі Сен-Жермен"

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ПСЖ Месси
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