ПСЖ та "Барселона" в конкурентних матчах-відповідях пробились у півфінал Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Астон Вілла" – ПСЖ – 3:2 (перший матч – 1:3)

Голи: Тілеманс, 34, Макгінн 55, Конса, 57 – Хакімі, 11, Нуну Мендеш, 27

"Боруссія" Д – "Барселона" – 3:1 (перший матч – 0:4)

Голи: Гірассі, 11 (пенальті), 49, 76 – Бенсебаіні, 54 (автогол)

Коли на 27-й хвилині поєдинку "Астон Вілла" – ПСЖ рахунок став 2:0 на користь гостей, здалося, що інтрига в протистоянні зникла повністю. Парижани не тільки вели в рахунку за сумою двох матчів – 5:1, вони переважали представника АПЛ за всіма статтями. І не видно було за рахунок чого, "Вілла" збирається виправляти становище.

Але команда Унаї Емері знайшла необхідні резерви. Традиційні для англійських клубів жага до боротьби та воля до перемоги матеріалізувалися в гол Тілеманса ще до перерви. А не встигли команди вийти на поле після перерви, як Макгінн зрівняв рахунок.

І це ще було не все: через дві хвилини Конса вивів англійців уперед. А потім господарі мали ще декілька нагод, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів ПСЖ відверто поплив і був дуже близький до фіаско.Від четвертого м'яча, якого так не вистачило "Астон Віллі", чемпіонів Франції врятуала фантастична реакція Доннарумми. Парижани вистояли та вийшли в півфінал турніру, де зіграють з переможцем пари "Арсенал" - "Реал".

Унаї Емері та його команді не вистачило зовсім трохи (фото: uefa.com)

Паралельно відбувалися дива у Дортмунді, де "Боруссія" приймала "Барселону". Тут головною дійовою особою був Сергу Гірассі, який відзначивмя хет-триком у ворота "Барси". Вже на початку гри він реалізував пенальті, одразу по перерві довів рахунок до 2:0, а потім забив і втретє. Біда для господарів була в тому, що і каталонці не промовчали і також розписались у воротах господарів, хоч і завдяки автоголу.

Гірассі, оформивши хет-трик, вийшов на перше місце у списку бомбардирів поточного розіграшу ЛЧ (13 голів). Але на більше господарі не спромоглися. Минулорічний фіналіст ЛЧ "Боруссія" залишає турнір з високо піднятою головою. Але далі йде "Барселона". У півфіналі каталонці зустрінуться з переможцем протистояння "Інтер" - "Баварія".

Ламіну Ямалю та його партнерам по "Барсі" довелося понервувати у Дортмунді (фото: uefa.com)