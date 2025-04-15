ПСЖ и "Барселона" в конкурентных ответных матчах пробились в полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Астон Вилла" - ПСЖ - 3:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Тилеманс, 34, Макгинн 55, Конса, 57 - Хакими, 11, Нуну Мендеш, 27

"Боруссия" Д - "Барселона" - 3:1 (первый матч - 0:4)

Голы: Гирасси, 11 (пенальти), 49, 76 - Бенсебаини, 54 (автогол)

Когда на 27-й минуте поединка "Астон Вилла" - ПСЖ счет стал 2:0 в пользу гостей, показалось, что интрига в противостоянии исчезла полностью. Парижане не только вели в счете по сумме двух матчей - 5:1, они превосходили представителя АПЛ по всем статьям. И не видно было за счет чего, "Вилла" собирается исправлять положение.

Но команда Унаи Эмери нашла необходимые резервы. Традиционные для английских клубов жажда борьбы и воля к победе материализовались в гол Тилеманса еще в первом тайме. А не успели команды выйти на поле после перерыва, как Макгинн сравнял счет.

И это еще было не все: через две минуты Конса вывел англичан вперед. А потом хозяева имели еще несколько возможностей, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. ПСЖ откровенно поплыл и был очень близок к фиаско. От четвертого мяча, которого так не хватило "Астон Вилле", чемпионов Франции спасла фантастическая реакция Доннаруммы. Парижане выстояли и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары "Арсенал" - "Реал".

Унаи Эмери и его команде не хватило совсем немного (фото: uefa.com)

Параллельно происходили чудеса в Дортмунде, где "Боруссия" принимала "Барселону". Здесь главным действующим лицом стал Сергу Гирасси, который отметился хет-триком в ворота "Барсы". Уже в начале игры он реализовал пенальти, сразу после перерыва довел счет до 2:0, а затем забил и в третий раз. Беда для хозяев была в том, что и каталонцы не промолчали: они также расписались в воротах хозяев, хотя и благодаря автоголу.

Гирасси, оформив хет-трик, вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша ЛЧ (13 голов). Но на большее хозяева не сподобились. Прошлогодний финалист ЛЧ "Боруссия" покидает турнир с высоко поднятой головой. Но дальше идет "Барселона". В полуфинале каталонцы встретятся с победителем противостояния "Интер" - "Бавария".

Ламину Ямалю и его партнерам по "Барсе" пришлось понервничать в Дортмунде (фото: uefa.com)