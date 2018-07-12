Неймар не хочет переходить в "Реал" после трансфера Роналду

Новости Спорт 12.07.2018 - 14:27
Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)
Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Бразилец намеревался стать партнером португальца в клубе

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар засомневался в целесообразности своего потенциального трансфера в мадридский "Реал". Об этом утверждает Mundo Deportivo.

Сомнения бразильца связаны с уходом форварда Криштиану Роналду, присоединившегося к туринскому "Ювентусу". Изначально Неймар хотел перейти в "Реал", где он должен был стать партнером португальца, а спустя несколько лет полностью заменить его. 

Однако сейчас, после ухода Роналду и главного тренера Зинедина Зидана, в "королевском клубе" намечается перестройка, и Неймар не горит желанием рисковать и переходить в команду, которой может понадобиться немало времени на формирование.

В настоящий момент бразилец склоняется к варианту с продолжением карьеры в ПСЖ. При этом руководство парижан также заинтересовано в том, чтобы он остался в команде.

Напомним, Гарет Бейл намерен остаться в "Реале" после ухода Роналду и Зидана.

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