ПСЖ погодився відпустити Неймара в іспанський клуб

Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Клуб готовий продати бразильця за меншу ціну, ніж купував

Французький "Парі Сен-Жермен" згоден продати форварда збірної Бразилії Неймара. Про це повідомляє AS з посиланням на телеканал Beteve.

За інформацією джерела, 26-річним гравець хоче повернутися в іспанський чемпіонат і зміг умовити керівництво парижан продати його. ПСЖ готовий відпустити бразильця за 200 млн євро.

За інформацією видання, Неймар може як повернутися в "Барселону", за яку він виступав з 2013 по 2017 рік, так і перейти в "Реал", де в його трансфер особисто зацікавлений президент клубу Флорентіно Перес.

У поточному сезоні Неймар провів 16 матчів за ПСЖ, забив 13 голів і віддав 1 результативну передачу.