ПСЖ – "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу: які прогнози та де дивитися суперматч грандів

ПСЖ не пропускає у плей-офф

Хто б не переміг у майбутньому поєдинку, у фіналі він вважатиметься фаворитом. Наразі ж фаворитом вважається найсильніша команда останнього розіграшу Ліги чемпіонів – ПСЖ.

Парижани хоч і поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) на груповому етапі, все ж змогли фінішувати першими, здобувши перемоги в інших двох матчах – з мадридським "Атлетіко" (4:0) та американським "Сіетл Саундерс" (2:0).

А в плей-офф підопічні Луїса Енріке не пропустили жодного разу – ані від "Інтер Маямі" (4:0), ані від мюнхенської "Баварії" (2:0), хоча й отримали в цих матчах дві червоні картки.

Принципове протистояння для Мбаппе

"Реал" розпочав турнір з бляклої нічиєї проти саудівського "Аль-Хіляля" (1:1), але згодом додав у грі. Здолавши мексиканську "Пачуку" (3:1) та австрійський "Зальцбург", "Королівський клуб" вийшов з групи з першого місця.

А в матчах на вибування командаХабі Алонсо мінімально перемогла туринський "Ювентус" (1:0) та дортмундську «Боруссію» (3:2).

"Реал" по ходу турніру мав певні кадрові труднощі, зокрема відновлення після хвороби Кіліана Мбаппе. Француз і зараз не готовий на 100 відсотків, але в принциповому матчі проти свого колишнього клубу, вірогідно, з'явиться на полі. Хоча й не обов'язково з перших хвилин.

Історія протистоянь та фаворит

ПСЖ та "Реал" зустрічалися між собою 10 разів: три перемоги здобув паризький клуб, п'ять – мадридський, ще два матчі завершилися внічию.

Востаннє суперники перетинались у 2022 році – тоді "Реал" здобув переконливу домашню перемогу з рахунком 3:1.

Попри це, мінімальним фаворитом матчу аналітики вважають парижан. Коефіцієнт на успіх чинних переможців Ліги чемпіонів в основний час – в діапазоні 2,37-2,42. На звитягу підопічних Хабі Алонсо – 2,86-3,02. Ціна нічиєї – 3,60-3,70.

Коли та де відбудеться фінал

Вирішальний матч Клубного чемпіонату світу пройде в неділю, 13 липня, у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".

У ньому переможець протистояння ПСЖ – "Реал" зіграє проти лондонського "Челсі", який у першому півфіналі був сильнішим за бразильський "Флуміненсе" (2:0).

Де дивитися матч

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф доступні на кількох платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)

онлайн на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.