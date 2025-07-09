ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ПСЖ – "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу: які прогнози та де дивитися суперматч грандів

Нью-Йорк, Середа 09 липня 2025 18:07
UA EN RU
ПСЖ – "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу: які прогнози та де дивитися суперматч грандів Фото: Переможці двох останніх ЛЧ розіграють другу путівку в фінал (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

9 липня на Клубному мундіалі визначиться другий фіналіст. Європейські гранди – французький ПСЖ та іспанський "Реал" у мегапротистоянні, на яке очікують уболівальники у всьому світі, розіграють путівку у вирішальний матч за "золото".

Хто фаворит де дивитися матч – підкаже РБК-Україна.

ПСЖ не пропускає у плей-офф

Хто б не переміг у майбутньому поєдинку, у фіналі він вважатиметься фаворитом. Наразі ж фаворитом вважається найсильніша команда останнього розіграшу Ліги чемпіонів – ПСЖ.

Парижани хоч і поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) на груповому етапі, все ж змогли фінішувати першими, здобувши перемоги в інших двох матчах – з мадридським "Атлетіко" (4:0) та американським "Сіетл Саундерс" (2:0).

А в плей-офф підопічні Луїса Енріке не пропустили жодного разу – ані від "Інтер Маямі" (4:0), ані від мюнхенської "Баварії" (2:0), хоча й отримали в цих матчах дві червоні картки.

Принципове протистояння для Мбаппе

"Реал" розпочав турнір з бляклої нічиєї проти саудівського "Аль-Хіляля" (1:1), але згодом додав у грі. Здолавши мексиканську "Пачуку" (3:1) та австрійський "Зальцбург", "Королівський клуб" вийшов з групи з першого місця.

А в матчах на вибування командаХабі Алонсо мінімально перемогла туринський "Ювентус" (1:0) та дортмундську «Боруссію» (3:2).

"Реал" по ходу турніру мав певні кадрові труднощі, зокрема відновлення після хвороби Кіліана Мбаппе. Француз і зараз не готовий на 100 відсотків, але в принциповому матчі проти свого колишнього клубу, вірогідно, з'явиться на полі. Хоча й не обов'язково з перших хвилин.

Історія протистоянь та фаворит

ПСЖ та "Реал" зустрічалися між собою 10 разів: три перемоги здобув паризький клуб, п'ять – мадридський, ще два матчі завершилися внічию.

Востаннє суперники перетинались у 2022 році – тоді "Реал" здобув переконливу домашню перемогу з рахунком 3:1.

Попри це, мінімальним фаворитом матчу аналітики вважають парижан. Коефіцієнт на успіх чинних переможців Ліги чемпіонів в основний час – в діапазоні 2,37-2,42. На звитягу підопічних Хабі Алонсо – 2,86-3,02. Ціна нічиєї – 3,60-3,70.

Коли та де відбудеться фінал

Вирішальний матч Клубного чемпіонату світу пройде в неділю, 13 липня, у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".

У ньому переможець протистояння ПСЖ – "Реал" зіграє проти лондонського "Челсі", який у першому півфіналі був сильнішим за бразильський "Флуміненсе" (2:0).

Де дивитися матч

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф доступні на кількох платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
  • онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.

Раніше ми писали, що Трамп стане VIP-гостем фіналу клубного ЧС.

Також читайте, чому Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу ПСЖ Реал Челси
Новини
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос