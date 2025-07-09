ПСЖ - "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата мира: какие прогнозы и где смотреть суперматч грандов

9 июля на Клубном мундиале определится второй финалист. Европейские гранды - французский ПСЖ и испанский "Реал" в мегапротивостоянии, которого ожидают болельщики во всем мире, разыграют путевку в решающий матч за "золото".

ПСЖ не пропускает в плей-офф

Кто бы ни победил в предстоящем поединке, в финале он будет считаться фаворитом. Пока же фаворитом считается сильнейшая команда последнего розыгрыша Лиги чемпионов - ПСЖ.

Парижане хоть и уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) на групповом этапе, все же смогли финишировать первыми, одержав победы в двух других матчах - с мадридским "Атлетико" (4:0) и американским "Сиэтл Саундерс" (2:0).

А в плей-офф подопечные Луиса Энрике не пропустили ни разу - ни от "Интер Майами" (4:0), ни от мюнхенской "Баварии" (2:0), хотя и получили в этих матчах две красные карточки.

Принципиальное противостояние для Мбаппе

"Реал" начал турнир с блеклой ничьей против саудовского "Аль-Хиляля" (1:1), но впоследствии добавил в игре. Одолев мексиканскую "Пачуку" (3:1) и австрийский "Зальцбург", "Королевский клуб" вышел из группы с первого места.

А в матчах на выбывание команда Хаби Алонсо минимально победила туринский "Ювентус" (1:0) и дортмундскую "Боруссию" (3:2).

"Реал" по ходу турнира имел определенные кадровые трудности, в частности восстановление после болезни Килиана Мбаппе. Француз и сейчас не готов на 100 процентов, но в принципиальном матче против своего бывшего клуба, вероятно, появится на поле. Хотя и не обязательно с первых минут.

История противостояний и фаворит

ПСЖ и "Реал" встречались между собой 10 раз: три победы одержал парижский клуб, пять - мадридский, еще два матча завершились вничью.

Последний раз соперники пересекались в 2022 году - тогда "Реал" одержал убедительную домашнюю победу со счетом 3:1.

Несмотря на это, минимальным фаворитом матча аналитики считают парижан. Коэффициент на успех действующих победителей Лиги чемпионов в основное время - в диапазоне 2,37-2,42. На победу подопечных Хаби Алонсо - 2,86-3,02. Цена ничьей - 3,60-3,70.

Когда и где состоится финал

Решающий матч Клубного чемпионата мира пройдет в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум".

В нем победитель противостояния ПСЖ - "Реал" сыграет против лондонского "Челси", который в первом полуфинале был сильнее бразильского "Флуминенсе" (2:0).

Где смотреть матч

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф доступны на нескольких платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)

онлайн на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.