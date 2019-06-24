ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" обменяться ведущими игроками

Французский ПСЖ предложил английскому "Манчестер Юнайтед" провести обмен бразильского форварда Неймара на французского хавбека Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.

Парижане получил отказ. Английский клуб отпугнула слишком высокая зарплата 27-летнего бразильца. В "Юнайтед" считают, что это может отрицательно сказаться на атмосфере в команде.

К тому же, вице-президент клуба Эд Вудворд хочет сохранить 26-летнего Погба. Неймар​, в свою очередь, близок к возвращению в "Барселону"​.

Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Неймар принял участие в 28 встречах в составе "ПСЖ", отметившись 23 забитыми голами и 13 ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" заморозила вопрос о приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.