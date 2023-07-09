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ПСЖ переманив чемпіона світу-2018 із "Баварії"

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Париж, Неділя 09 липня 2023 17:10
ПСЖ переманив чемпіона світу-2018 із "Баварії" Фото: Люка Ернандес став черговим новачком парижан (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Франції Люка Ернандес покинув мюнхенську "Баварію" заради виступів на батьківщині. Відтепер він захищатиме кольори "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний універсал вперше в кар'єрі виступатиме в Лізі 1. Разом із братом Тео він виріс в Іспанії та виховувався в структурі мадридського "Атлетіко".

Ернандес уклав із ПСЖ контракт на 5 років. "Баварія" отримала за оборонця, який може зіграти в центрі та на лівому фланзі, орієнтовно 45 млн євро. З ігровим номером у новій команді досвідчений француз визначиться незабаром.

У складі "Баварії" Ернандес провів 4 сезони. За цей час він встиг завоювати 4 чемпіонські титули, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, здобув Кубок і два Суперкубка Німеччини, інші трофеї. Зі збірною Франції виграв ЧС-2018 та переміг у фіналі Ліги націй 2020/21.

Для "Парі Сен-Жермен" Ернандес – п'ятий трансфер цього літа. Раніше парижани підписали оборонця Шкріняра, хавбеків Угарте та Лі, вінгера Асенсіо. Також на "Парк де Пренс" у ролі нового керманича команди працюватиме Луїс Енріке.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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