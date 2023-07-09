ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПСЖ переманил чемпиона мира-2018 из "Баварии"

Новина українською →
Париж, Воскресенье 09 июля 2023 17:10
ПСЖ переманил чемпиона мира-2018 из "Баварии" Фото: Люка Эрнандес стал очередным новичком парижан (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес покинул мюнхенскую "Баварию" ради выступлений на родине. Теперь он будет защищать цвета "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний универсал впервые в карьере будет выступать в Лиге 1. Вместе с братом Тео он вырос в Испании и воспитывался в структуре мадридского "Атлетико".

Эрнандес заключил контракт с ПСЖ на 5 лет. "Бавария" получила за защитника, который может сыграть в центре и на левом фланге, ориентировочно 45 млн евро. С игровым номером в новой команде опытный француз определится в скором времени.

В составе "Баварии" Эрнандес провел 4 сезона. За это время он успел завоевать 4 чемпионских титула, триумфовал в Лиге чемпионов 2019/20, завоевал Кубок и два Суперкубка Германии, другие трофеи. Со сборной Франции выиграл ЧМ-2018 и победил в финале Лиги наций 2020/21.

Для "Пари Сен-Жермен" Эрнандес – пятый трансфер этим летом. Ранее парижане подписали защитника Шкриняра, хавбеков Угарте и Ли, вингера Асенсио. Также на "Парк де Пренс" в роли нового наставника команды будет работать Луис Энрике.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария ПСЖ Чемпионат Германии
NEWS
Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД
Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе