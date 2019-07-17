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ПСЖ отклонил предложение "Барселоны" по трансферу Неймара

Новости » Спорт    17.07.2019 - 10:58
ПСЖ отклонил предложение "Барселоны" по трансферу Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Руководство парижан не планирует отпускать бразильца дешевле, чем покупало его

Французский "Пари Сен-Жермен" отклонил предложение "Барселоны", которая намерена вернуть нападающего Неймара в это межсезонье. Об этом информирует L’Equipe.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагал за 27-летнего бразильского форварда 40 млн евро и двоих своих игроков: Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. Однако спортивный директор клуба Леонардо даже не стал его рассматривать.

После приобретения нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" Мадрид "сине-гранатовые" не могут предложить за Неймара большие деньги, поскольку могут столкнуться с нарушением финансового фэйр-плей.

Руководство французского клуба не планирует отпускать бразильца дешевле, чем покупало его.

Неймар покинул "Барселону" в 2017 году, когда за рекордные 222 млн евро перешел в ПСЖ. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти из клуба Гризманн официально стал футболистом "Барселоны"
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