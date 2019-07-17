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ПСЖ відхилив пропозицію "Барселони" щодо трансферу Неймара

Новини » Спорт    17.07.2019 - 10:58
ПСЖ відхилив пропозицію "Барселони" щодо трансферу Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Керівництво парижан не планує відпускати бразильця дешевше, ніж купувало його

Французький "Парі Сен-Жермен" відхилив пропозицію "Барселони", яка має намір повернути нападника Неймара в це міжсезоння. Про це інформує L'Equipe.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб пропонував за 27-річного бразильського форварда 40 млн євро і двох своїх гравців: Філіпа Коутіньйо і Івана Ракитича. Однак спортивний директор клубу Леонардо навіть не став його розглядати.

Після придбання нападника Антуана Грізманна з "Атлетіко" Мадрид "синьо-гранатові" не можуть запропонувати за Неймара великі гроші, оскільки можуть зіткнутися з порушенням фінансового фейр-плей.

Керівництво французького клубу не планує відпускати бразильця дешевше, ніж купувало його.

Неймар покинув "Барселону" у 2017 році, коли за рекордні 222 млн євро перейшов в ПСЖ. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців

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