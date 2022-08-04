ПСЖ оформил трансфер героя Евро-2016

Хавбек завершил выступления в составе "догов" ради переезда в Париж. В "Лилле" он провел три сезона.

Санчеш заключил контракт с ПСЖ на 5 лет. Трансфер португальца обошелся парижанам ориентировочно в 15 млн евро. Три года назад "Лилль" отдал за него "Баварии" 20 миллионов и перезапустил карьеру таланта.

Во весь голос Санчеш о себе заявил на чемпионате Европы-2016. Он стал открытием форума в составе триумфаторов турнира – сборной Португалии. Затем он перебрался в Мюнхен, где не смог закрепиться в обойме.

В летнее трансферное окно Ренату Санчеш стал четвертым и самым громким подписанием ПСЖ. Ранее чемпион Франции оформил переходы защитника Мукиэле, хавбека Витиньи и нападающего Экитике.