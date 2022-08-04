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ПСЖ оформил трансфер героя Евро-2016

Фото: Ренату Санчеш выступит на "Парк де Пренс" (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш сменил французский "Лилль" на столичный "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хавбек завершил выступления в составе "догов" ради переезда в Париж. В "Лилле" он провел три сезона.

Санчеш заключил контракт с ПСЖ на 5 лет. Трансфер португальца обошелся парижанам ориентировочно в 15 млн евро. Три года назад "Лилль" отдал за него "Баварии" 20 миллионов и перезапустил карьеру таланта.

Во весь голос Санчеш о себе заявил на чемпионате Европы-2016. Он стал открытием форума в составе триумфаторов турнира – сборной Португалии. Затем он перебрался в Мюнхен, где не смог закрепиться в обойме.

В летнее трансферное окно Ренату Санчеш стал четвертым и самым громким подписанием ПСЖ. Ранее чемпион Франции оформил переходы защитника Мукиэле, хавбека Витиньи и нападающего Экитике.

Напомним, что на старте сезона ПСЖ завоевал Суперкубок Франции после разгрома "Нанта".

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ПСЖЕвро-2016