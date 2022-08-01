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ПСЖ с дублем Неймара разгромил "Нант" в поединке за Суперкубок Франции: видео

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Тель-Авив, Понедельник 01 августа 2022 10:12
ПСЖ с дублем Неймара разгромил "Нант" в поединке за Суперкубок Франции: видео Фото: "Пари Сен-Жермен" с первым трофеем сезона 2022/23 (twitter.com/psg_inside)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой столичного "Пари Сен-Жермен" завершился поединок за Суперкубок Франции против провинциального "Нанта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперкубок Франции

ПСЖ – "Нант" – 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (пенальти), Рамос, 57

Удаление: Кастеллетто, 81 (Н, прямая красная карточка)

Парижане повели в счете в середине первого тайма. Это Месси в своем стиле накрутил защитников с кипером и отправил мяч фактически в пустые ворота.

Под занавес первой половины преимущество ПСЖ укрепил Неймар – бразилец снял паутину с верхнего угла прямым ударом со штрафного. После перерыва столичный гранд забил еще дважды.

Сначала Рамос подключился к атаке и со второй попытки эффектно отправил мяч в ворота пяткой. Добил "канарок" Неймар. Форвард заработал пенальти, а потом хитро и точно исполнил одиннадцатиметровый.

Завоеванный трофей стал первым в должности для нового наставника ПСЖ Кристофа Галтье. 55-летний специалист возглавил парижан этим летом после увольнения Почеттино.

Напомним, что мюнхенская "Бавария" в эффектном стиле одолела РБ "Лейпциг" в битве за Суперкубок Германии.

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