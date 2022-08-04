ПСЖ оформив трансфер героя Євро-2016

Хавбек завершив виступи в складі "догів" заради переїзду в Париж. За "Лілль" він провів три сезони.

Санчеш уклав із ПСЖ контракт на 5 років. Трансфер португальця коштував парижанам орієнтовно 15 млн євро. Три роки тому "Лілль" віддав за нього "Баварії" 20 мільйонів і перезапустив кар'єру таланта.

На весь голос Санчеш про себе заявив на чемпіонаті Європи-2016. Він став відкриттям форуму в складі тріумфаторів турніру – збірної Португалії. Потім він перебрався до Мюнхена, де не зміг закріпитися в обоймі.

У літнє трансферне вікно Ренату Санчеш став четвертим і наразі найгучнішим підписанням ПСЖ. Раніше чемпіон Франції оформив переходи оборонця Мукіеле, хавбека Вітіньї та нападника Екітіке.