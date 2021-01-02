"ПСЖ" объявил о назначении Почеттино главным тренером

Фото: Маурисио Почеттино (psg.fr)

Французский гранд "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает сайт парижского клуба.

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до июля 2022 года и предусматривает опцию продления на еще один сезон. Другие детали соглашения, включая зарплату, СМИ не уточняют.

Почеттино пришел в "ПСЖ" на смену Томасу Тухелю, которого клуб уволил в конце декабря. Немецкий тренер официально был уволен 29 декабря, хотя о его уходе стало известно еще после победного матча против "Страсбурга" (4:0) в чемпионате Франции 23 декабря.

Последним местом работы Почеттино был "Тоттенхэм", откуда он был уволен в ноябре 2019 года после плохих результатов в первой части сезона-2019/20. Сезоном ранее аргентинский тренер довел команду в финал Лиги чемпионов, где они проиграли "Ливерпулю" (0:2).

После 17 туров в чемпионате Франции "ПСЖ" идет только на третьем месте, хотя в предыдущие сезоны парижская команда обычно довольно быстро обеспечивала себе большое преимущество, идя на первом месте. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "ПСЖ" был признан чемпионом, имея 12 очков преимущества над вторым местом, сыграв 27 матчей из 38.

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