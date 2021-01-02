"ПСЖ" оголосив про призначення Почеттіно головним тренером

Фото: Маурісіо Почеттіно (psg.fr)

Французький гранд "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став екс-тренер "Тоттенгему" Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє сайт паризького клубу.

Контракт з аргентинським фахівцем розрахований до липня 2022 року і передбачає опцію продовження ще на один сезон. Інші деталі угоди, включно із зарплатнею, ЗМІ не уточнюють.

Почеттіно прийшов в "ПСЖ" на зміну Томасу Тухелю, якого клуб звільнив в кінці грудня. Німецький тренер офіційно був звільнений 29 грудня, хоча про його звільнення стало відомо ще після переможного матчу проти "Страсбурга" (4:0) у чемпіонаті Франції 23 грудня.

Останнім місцем роботи Почеттіно був "Тоттенгем", звідки він був звільнений у листопаді 2019 року після поганих результатів в першій частині сезону-2019/20. Сезоном раніше аргентинський тренер довів команду до фіналу Ліги чемпіонів, де вони програли "Ліверпулю" (0:2).

Після 17 турів у чемпіонаті Франції "ПСЖ" йде лише на третьому місці, хоча в попередні сезони паризька команда зазвичай досить швидко забезпечувала собі велику перевагу, йдучи на першому місці. У минулому сезоні, який був достроково завершений через пандемію коронавірусу, "ПСЖ" був визнаний чемпіоном, маючи 12 очок переваги над другим місцем, зігравши 27 матчів з 38.

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