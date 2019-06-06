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ПСЖ намерен приобрести голкипера "Реала" на замену Буффону


Навас может перебраться в чемпионат Франции

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас в ближайшее время может стать игроком "Пари-Сен Жермен". Об этом сообщает Marca. 

По информации издания, руководство парижан видит в нем замену ушедшему из клуба вратарю Джанлуиджи Буффону. При этом главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне и готов отпустить его в другой клуб.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 21 поединок, из которых 7 отстоял на ноль.

Также на его счету два пропущенных гола в трех матчах Лиги чемпионов. В составе "сливочных" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании. 

Буффон присоединился к ПСЖ летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до нынешнего лета.  При этом по согласованию сторон он мог быть продлен еще на один год. 

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" рассчитывает на украинского голкипера Андрея Лунина в следующем сезоне.

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