Українець Забарний не врятував ПСЖ від поразки у Франції

Єдиний гол - після помилки воротаря

Вирішальний момент трапився вже на 5-й хвилині зустрічі.

Після невдалого виходу з воріт голкіпера ПСЖ Люки Шевальє передачу замкнув Наєф Агерд, відправивши м’яч у сітку. Цей гол став єдиним у матчі.

Дії Забарного в обороні

Ілля Забарний з’явився у стартовому складі й провів на полі всі 90 хвилин. Українець зробив три виноси, виграв чотири єдиноборства та заблокував один удар суперника.

При цьому він завершив гру без фолів, заробив одне порушення на собі та 77 разів зустрічався з м’ячем. Це був його четвертий повний матч у Лізі 1 за ПСЖ.

У Лізі чемпіонів українець поки виходив лише на заміну – в першому турі проти "Аталанти" (4:0).

Перша поразка ПСЖ за кілька місяців

Поразка від "Марселя" стала для ПСЖ першою у французькій першості з початку травня. Востаннє клуб поступався у фіналі клубного чемпіонату світу, де програв "Челсі" з рахунком 0:3.

Наступний матч у чемпіонаті парижани проведуть 27 вересня проти "Осера". Вже 1 жовтня команду очікує виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з "Барселоною".

Турнірна таблиця

Попри поразку, ПСЖ залишився лідером Ліги 1, але тепер ділить перше місце з "Монако" - обидві команди мають по 12 очок. "Марсель" здобув другу поспіль перемогу й піднявся на шосту позицію з 9 балами.