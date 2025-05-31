ПСЖ – "Інтер": оновлені прогнози на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024/2025. За найпрестижніший трофей європейського клубного футболу поборються французький ПСЖ та італійський "Інтер".
Останні прогнози на результат протистояння підкаже РБК-Україна.
Протистояння європейських грандів відбудеться у Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За декілька годин до початку гри аналітики букмекерських контор доволі впевнено віддають перевагу французькому клубу. На надто велику, проте ми не зустріли жодного прогнозу, де б італійцям давали більше шансів, ніж французам.
Загалом прогнози на результат основного часу виглядають так:
Цікаво, що незважаючи на впевненість у перемозі ПСЖ, найбільш вірогідними результатами за підсумками 90 хвилин гри аналітики вважають нічийні.
Коефіцієнти на точний рахунок за підсумками 90 хвилин матчу:
Коефіцієнт на те, що ПСЖ виграє трофей у будь-який спосіб (основний, додатковий час чи серія пенальті) – 1,63. На звитягу італійської команди ставлять 2,33 бала.
Ймовірність того, що фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму оцінюється – у 6.00, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.50.
На перемогу ПСЖ у овертаймі коефіцієнт – 10,00, на успіх "Інтера" за підсумками 120 хвилин – 12,00. На перемогу однієї з команд у серії пенальті – 10,00.
Найімовірнішим автором голу в фіналі є вінгер ПСЖ Усман Дембеле (2,50).
Також високо оцінюють шанси його одноклубників Хвічі Кварацхелії та Гонсалу Рамуша (2,75). Зі сторони "Інтера" взяття воріт очікують, передусім, від Лаутаро Мартінеса (2,75).
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