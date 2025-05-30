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ПСЖ – "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів: хто фаворит та де дивитися

Мюнхен, П'ятниця 30 травня 2025 08:00
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ПСЖ – "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів: хто фаворит та де дивитися Фото: Трофей Ліги чемпіонів (x.com/ChampionsLeague)
Автор: Андрій Костенко

У суботу, 31 травня, на мюнхенській "Альянц Арені" відбудеться головна футбольна подія сезону – фінал Ліги чемпіонів. За титул найсильнішого клубу Європи змагатимуться чемпіон Франції – ПСЖ та віце-чемпіон Італії – міланський "Інтер". Поєдинок стартує – о 22:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Перша офіційна зустріч – одразу в фіналі

Для парижан це буде лише другий фінал ЛЧ у їхній історії – вперше команда дісталась вирішального матчу турніру у 2020 році, але тоді поступилася "Баварії". У свою чергу, "Інтер" має значно багатшу історію: шість фіналів і три титули – 1964, 1965 та 2010 років.

Попри статуси грандів, офіційні турнірні шляхи ПСЖ та "Інтера" раніше ніколи не перетинались. Їхня історія обмежується п'ятьма товариськими матчами, з яких три виграли французи, один раз перемагали італійці, а ще одна зустріч завершилась нічиєю.

На кого ставлять експерти

Аналітики букмекерських контор незначну перевагу віддають команді Луїса Енріке. Шанси ПСЖ на перемогу в основний час оцінюються коефіцієнтами у діапазоні 2,20-2,30, нічия – 3,30-3,45, а успіх підопічних Сімоне Індзагі – 3,20-3,30.

Тріумф парижан з урахуванням можливих екстра-таймів і серії пенальті оцінюється – в 1,62-1,66, а завоювання трофея міланцями – 2,28-2,33.

Ймовірність того, що фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму оцінюється – у 6.00, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.50.

Найімовірнішим автором голу в фіналі є вінгер ПСЖ Усман Дембеле (2,50). Також високо оцінюють шанси його одноклубників Хвічі Кварацхелії та Гонсалу Рамуша й нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса (у всіх – 2,75).

ПСЖ – &quot;Інтер&quot; у фіналі Ліги чемпіонів: хто фаворит та де дивитися

Це буде битва не лише гравців, а й двох визначних тренерів (колаж: x.com/ChampionsLeague)

Що думає ШІ

Також свій прогноз на вирішальний матч ЛЧ представив суперкомп'ютер Opta.

На думку штучного інтелекту ПСЖ має трохи вищі шанси на трофей. Ймовірність перемоги парижан складає 53,6%. Успіх "Інтера" оцінюється – в 46,4%.

Де дивитися фінал

Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Перегляд матчу у прямому ефірі буде доступним за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Розпочнеться футбольний вечір – о 21:00 з передматчевої студії. Супроводитимуть фінальне протистояння коментатори Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Раніше стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також опублікували список команд, які вже пробились до основного раунду ЛЧ-2025/26.

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