ПСЖ хочет удержать ведущего игрока новым улучшенным контрактом

Руководство "Пари Сен-Жермен" предложило форварду Килиану Мбаппе новый контракт с лучшими условиями для того, чтобы удержать ведущего игрока. Об этом в Twitter сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Спортивный директор парижан Леонардо предложил форварду 32 млн евро в год. Новое соглашение с игроком Парижане хотят подписать на 5 лет. Действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.

Мбаппе ранее делал заявления о возможном уходе из команды в более сильный чемпионат, а главным претендентом на игрока называют мадридский "Реал".

Форвард является воспитанником "Монако", а за ПСЖ выступает с 2017 года. В текущем сезоне форвард провел за парижский клуб 19 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Недавно футболист получил награду лучшему игроку года во Франции. Он также вошел в тройку лучших бомбардиров 2019 года.

После 18 туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.