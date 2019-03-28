ПСЖ предложит своему игроку улучшенный контракт из-за интереса "Реала"

Фото: Килиан Мбаппе (psg.fr)

Парижский клуб готов платить Мбаппе 40 млн евро в год

"Пари Сен-Жермен" готов предложить форварду Килиану Мбаппе улучшенный контракт, чтобы сохранить его в команде. Об этом сообщает El Mundo.

Французский клуб пересмотрит условия соглашения с 20-летним нападающим из-за интереса к игроку со стороны мадридского "Реала".

Как утверждает источник, ПСЖ готов предложить Мбаппе зарплату на уровне Лионеля Месси из "Барселоны" и платить ему более 40 млн евро в год.

Также ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с бразильцем Неймаром. Контракты обоих футболистов парижского клуба рассчитаны до 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 35 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 31 голом и 11 ассистами. Неймар сыграл 23 матча, забил 20 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченку будет предложено переподписать соглашение с действующим чемпионом Англии на улучшенных условиях.