ПСЖ готовий продати Мбаппе в "Аль-Хіляль": назріває рекордний трансфер в історії

Французький гранд погодився відпустити форварда збірної Франції за 300 млн євро. Ця сума буде новим трансферним рекордом. Тепер аравійці повинні переконати в доцільності переходу самого чемпіона світу-2018.

"Аль-Хіляль" намагатиметься вмовити Мбаппе захмарними виплатами. "Лідери" нібито готові заплатити французу 700 млн євро за один сезон на Близькому Сході. Окрім того, контракт нападника з "Аль-Хілялем" передбачатиме можливість безкоштовного переходу Мбаппе в мадридський "Реал" наступного літа.

Раніше французький журналіст Ромен Беддук зауважив, що ПСЖ навмисне розповсюджує інформацію про інтерес до головної зірки з боку різноманітних клубів. Головною метою парижан є вихід на ринок "Реала", який давно цікавиться Мбаппе та збирався дочекатися завершення його контракту з парижанами.

Минулоріч сага з майбутнім Мбаппе тривала кілька місяців. "Вершкові" були готові підписати француза за щедрі відступні, але той в останній момент передумав і уклав новий договір із ПСЖ. Він отримав тоді 130 млн євро підйомних і зарплату в розмірі 100 мільйонів на рік.