ПСЖ готов продать Мбаппе в "Аль-Хиляль": назревает рекордный трансфер в истории

Французский гранд согласился отпустить форварда сборной Франции за 300 млн евро. Эта сумма станет новым трансферным рекордом. Теперь аравийцы должны убедить в целесообразности перехода самого чемпиона мира-2018.

"Аль-Хиляль" попытается уговорить Мбаппе заоблачными выплатами. "Лидеры" якобы готовы заплатить французу 700 млн евро за один сезон на Ближнем Востоке. Кроме того, контракт нападающего с "Аль-Хилялем" будет предусматривать возможность бесплатного перехода Мбаппе в мадридский "Реал" следующим летом.

Ранее французский журналист Ромен Беддук отметил, что ПСЖ намеренно распространяет информацию об интересе к главной звезде со стороны разных клубов. Главной целью парижан является выход на рынок "Реала", давно интересующегося Мбаппе и собиравшегося дождаться завершения его контракта с парижанами.

В прошлом году сага относительно будущего Мбаппе длилась несколько месяцев. "Сливочные" были готовы подписать француза за щедрые отступные, но тот в последний момент передумал и заключил новый договор с ПСЖ. Он получил тогда 130 млн евро подъемных и зарплату в размере 100 миллионов в год.