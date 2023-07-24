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ПСЖ готов продать Мбаппе в "Аль-Хиляль": назревает рекордный трансфер в истории

Фото: Килиан Мбаппе в цветах сборной Франции (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" приняло предложение аравийского "Аль-Хиляля" продать нападающего Килиана Мбаппе и разрешило вести переговоры об условиях личного контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Французский гранд согласился отпустить форварда сборной Франции за 300 млн евро. Эта сумма станет новым трансферным рекордом. Теперь аравийцы должны убедить в целесообразности перехода самого чемпиона мира-2018.

"Аль-Хиляль" попытается уговорить Мбаппе заоблачными выплатами. "Лидеры" якобы готовы заплатить французу 700 млн евро за один сезон на Ближнем Востоке. Кроме того, контракт нападающего с "Аль-Хилялем" будет предусматривать возможность бесплатного перехода Мбаппе в мадридский "Реал" следующим летом.

Ранее французский журналист Ромен Беддук отметил, что ПСЖ намеренно распространяет информацию об интересе к главной звезде со стороны разных клубов. Главной целью парижан является выход на рынок "Реала", давно интересующегося Мбаппе и собиравшегося дождаться завершения его контракта с парижанами.

В прошлом году сага относительно будущего Мбаппе длилась несколько месяцев. "Сливочные" были готовы подписать француза за щедрые отступные, но тот в последний момент передумал и заключил новый договор с ПСЖ. Он получил тогда 130 млн евро подъемных и зарплату в размере 100 миллионов в год.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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ПСЖ