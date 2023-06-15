ПСЖ екстрено знайшов зірку на місце Мбаппе: француз без досвіду в Лізі 1

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн стане трансферною ціллю парижан у випадку продажу Мбаппе. Керівництво ПСЖ прагне мати французького футболіста в статусі центральної ланки проекту.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне не в захваті від перспективи втратити лідера команди. Сам Грізманн теж не форсуватиме свого переходу з лав "Атлетіко". Однак, у контракті нападника з "Атлетіко" передбачена сума відступних у розмірі всього 25 млн євро.

У минулому сезоні француз провів усі 38 матчів у рамках іспанської Ла Ліги, в яких забив 15 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Ще 10 поєдинків (1 гол, 2 асисти) він провів у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.

Хто такий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, у дитинстві займався футболом у місцевій однойменній команді. Прізвиська – "Маленький принц", "Грізі".

Батько Грізманна постійно намагався влаштувати сина в іменитіші колективи, але через антропометрію і проблеми зі здоров'ям французькі гранди відмовилися від юнака. Натомість в одному з товариських матчів його помітили скаути іспанського "Реал Сосьєдада". Там він і дебютував на професіональному рівні в сезоні 2009/10.

Провів у лавах басків 5 сезонів, а наступні п'ять відіграв за "Атлетіко". У 2019-2022 рр. захищав кольори "Барселони", але так і не зумів освоїтися на "Камп Ноу". Повернувся в Мадрид на старті сезону 2021/22. Перемагав у Кубку та Суперкубку Іспанії, виграв Лігу Європи 2017/18 і Суперкубок УЄФА.

У складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, виграв Лігу націй 2020/21 та дійшов до фіналу Мундіалю-2022. Загалом у національній команді провів 118 матчів, у яких забив 43 м'ячі. Славиться працездатністю та універсалізмом, може закрити позиції центрфорварда, відтягнутного нападника, атакувального півзахисника, правого та лівого вінгерів.