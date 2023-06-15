ПСЖ екстрено знайшов зірку на місце Мбаппе: француз без досвіду в Лізі 1

Менеджмент французького "Парі Сен-Жермен" готовий замінити норовливого нападника Кіліана Мбаппе іншим зірковим виконавцем збірної Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.
Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн стане трансферною ціллю парижан у випадку продажу Мбаппе. Керівництво ПСЖ прагне мати французького футболіста в статусі центральної ланки проекту.
Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне не в захваті від перспективи втратити лідера команди. Сам Грізманн теж не форсуватиме свого переходу з лав "Атлетіко". Однак, у контракті нападника з "Атлетіко" передбачена сума відступних у розмірі всього 25 млн євро.
У минулому сезоні француз провів усі 38 матчів у рамках іспанської Ла Ліги, в яких забив 15 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Ще 10 поєдинків (1 гол, 2 асисти) він провів у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії.
Уродженець містечка Макон, у дитинстві займався футболом у місцевій однойменній команді. Прізвиська – "Маленький принц", "Грізі".
Батько Грізманна постійно намагався влаштувати сина в іменитіші колективи, але через антропометрію і проблеми зі здоров'ям французькі гранди відмовилися від юнака. Натомість в одному з товариських матчів його помітили скаути іспанського "Реал Сосьєдада". Там він і дебютував на професіональному рівні в сезоні 2009/10.
Провів у лавах басків 5 сезонів, а наступні п'ять відіграв за "Атлетіко". У 2019-2022 рр. захищав кольори "Барселони", але так і не зумів освоїтися на "Камп Ноу". Повернувся в Мадрид на старті сезону 2021/22. Перемагав у Кубку та Суперкубку Іспанії, виграв Лігу Європи 2017/18 і Суперкубок УЄФА.
У складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, виграв Лігу націй 2020/21 та дійшов до фіналу Мундіалю-2022. Загалом у національній команді провів 118 матчів, у яких забив 43 м'ячі. Славиться працездатністю та універсалізмом, може закрити позиції центрфорварда, відтягнутного нападника, атакувального півзахисника, правого та лівого вінгерів.
До слова, раніше Вінісіус забрав культовий номер "Реала" на новий сезон.
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