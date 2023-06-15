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ПСЖ экстренно нашел звезду на место Мбаппе: француз без опыта в Лиге 1

Фото: Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн в сборной Франции (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент французского "Пари Сен-Жермен" готов заменить строптивого нападающего Килиана Мбаппе другим звездным исполнителем сборной Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн станет трансферной целью парижан в случае продажи Мбаппе. Руководство ПСЖ желает иметь французского футболиста в качестве центрального звена проекта.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не в восторге от перспективы потерять лидера команды. Сам Гризманн тоже не будет форсировать свой переход из рядов "Атлетико". Однако в контракте нападающего с "Атлетико" предусмотрена сумма отступных в размере всего 25 млн евро.

В минувшем сезоне француз провел все 38 матчей в рамках испанской Ла Лиги, в которых забил 15 мячей и отдал 17 результативных передач. Еще 10 поединков (1 гол, 2 ассиста) он провел в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Кто такой Антуан Гризманн

Уроженец городка Макон, в детстве занимался футболом в местной одноименной команде. Прозвища – "Маленький принц", "Гризи".

Отец Гризманна постоянно пытался устроить сына в более именитые коллективы, но из-за антропометрии и проблем со здоровьем французские гранды отказались от юноши. В одном из товарищеских матчей его заметили скауты испанского "Реал Сосьедада". Там он и дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2009/10.

Провел в рядах басков 5 сезонов, а следующие пять отыграл за "Атлетико". В 2019-2022 гг. защищал цвета "Барселоны", но так и не смог освоиться на "Камп Ноу". Вернулся в Мадрид на старте сезона 2021/22. Побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, выиграл Лигу Европы 2017/18 и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, выиграл Лигу наций 2020/21 и дошел до финала Мундиаля-2022. В общей сложности в национальной команде провел 118 матчей, в которых забил 43 мяча. Славится работоспособностью и универсализмом, может закрыть позиции центрфорварда, оттянутого нападающего, атакующего полузащитника, правого и левого вингеров.

К слову, ранее Винисиус взял культовый номер "Реала" на новый сезон.

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