"Бавария" и РБ "Лейпциг" устроили голевой фестиваль: видеообзор Суперкубка Германии

Первый трофей в сезоне 2022/23 оформила мюнхенская "Бавария", одолев сопротивление РБ "Лейпциг" в зрелищном матче за Суперкубок Германии (5:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок Германии

РБ "Лейпциг" – "Бавария" – 3:5

Голы: Хальстенберг, 59, Нкунку, 77 (пенальти), Ольмо, 89 – Мусиала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8

Мюнхенцы сделали весомую заявку на победу в первом тайме. Сначала Мусиала в окружении защитников сумел реализовать момент из пределов штрафной. Далее премьерный мяч за "ротен" оформил Мане, пробив в одно касание после прострела вдоль ворот.

Перед перерывом вовремя к атаке подключился Павар и технично пробил в противоход киперу. В свою очередь вторая половина оказалась значительно конкурентнее.

На старте тайма Хальстенберг вернул "красных быков" в игру, отправив мяч головой по невероятной траектории после подачи углового. "Бавария" ответила голом Гнабри, добившего мяч в сетку после провала обороны саксонцев.

Далее двойной удар нанес "Лейпциг". Нкунку на 77-й уверенно реализовал одиннадцатиметровый, а Ольмо на предпоследней минуте основного времени неожиданно для Нойера пробил в ближний угол – 3:4!

"Красные быки" полетели вперед, чтобы отыграться. Однако упустили выпад мюнхенцев. Сане убежал из центра поля, накрутил защитника и вратаря, а затем мастерски левой установил окончательный результат.