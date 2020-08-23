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ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов

Лиссабон, Воскресенье 23 августа 2020 15:26
ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
Фото: (facebook.com/PSG)
Автор: Вера Олейник

Где и когда начнется поединок за главный еврокубковый трофей

В финале Лиги чемпионов встретятся ПСЖ и "Бавария". По мнению букмекеров, фаворитом финала является немецкой клуб.

23 августа 22:00
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Изначально финал должен был состояться в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса турецкий город примет решающий матч в следующем году.

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