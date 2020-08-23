ПСЖ - Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Фото: (facebook.com/PSG)

Де і коли розпочнеться поєдинок за головний єврокубковий трофей

У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться ПСЖ і "Баварія". На думку букмекерів, фаворитом фіналу є німецькою клуб.

23 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Матч відбудеться в неділю, 23 серпня, в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж". Фінал Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Спочатку фінал повинен був відбутися у Стамбулі, однак через пандемії коронавіруса турецьке місто прийме вирішальний матч в наступному році.