ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ПСЖ - Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Лісабон, Неділя 23 серпня 2020 15:26
ПСЖ - Баварія: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Фото: (facebook.com/PSG)
Автор: Вера Олейник

Де і коли розпочнеться поєдинок за головний єврокубковий трофей

У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться ПСЖ і "Баварія". На думку букмекерів, фаворитом фіналу є німецькою клуб.

23 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Матч відбудеться в неділю, 23 серпня, в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж". Фінал Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Спочатку фінал повинен був відбутися у Стамбулі, однак через пандемії коронавіруса турецьке місто прийме вирішальний матч в наступному році.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Баваріяонлайн-трансляцияПСЖфиналонлайнтрансляцияФінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся