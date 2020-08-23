ПСЖ - Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Фото: ПСЖ сразится с "Баварией" за трофей ЛЧ (twitter.com/PSG_English)

РБК-Украина проведет текстовую трансляцию поединка

ПСЖ и "Бавария" сойдутся в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2019/20. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:00 по киевскому времени, а смотреть финал можно на телеканале "Футбол 1". Встреча пройдет 23 августа в Лиссабоне.

Первый тайм 0:0

33 мин. Тиаго Силва, который проводит последний матч за ПСЖ, получил повреждение, но капитан продолжает игру.

30 мин. Левандовски мог забивать!!! Пробей хотя бы немного в угол ворот, и счет был бы открыт.

28 мин. А вот и первая желтая. Дэйвис откровенно фолил, чтобы остановить наступление соперников.

25 мин. Вынужденная замена у нас. Боатенг получил повреждение, его заменит Зюле, который сам большую часть сезона лечится.

23 мин. 1:1 по голевым моментам!

22 мин. Штанга! Левандовски здорово пробивал с разворота.

19 мин. По совокупности моментов парижане уже наработали на забитый мяч. "Бавария" что-то не похожа сама на себя. ПСЖ почувствовал уверенность в себе и побежал. Очень быстро все изменилось.

18 мин. Теперь Ди Мария пробивает, Нойер тащит!

17 мин. Момент у ПСЖ! Мбаппе вывел Неймара на один с Нойером, но вратарь ногой отразил мяч.

11 мин. Не сказать, что команды присматриваются друг к другу. "Бавария" сразу начала играть в свой футбол, включив высокий прессинг, а ПСЖ играет пока недостаточно смело.

5 мин. Парижане ж пока только обороняются.

3 мин. На старте поединка больше контролируют мяч футболисты немецкой команды.

1 мин. Матч начался! Поехали!

21:58 Слушаем гимн!

21:55 Команды выходят на поле! Скоро начнется важнейший еврокубковый мачт сезона.

21:00 Арена уже ждет футболистов.

20:58 Стартовые составы:

ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Керер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Рико, Булка, Верратти, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гейе, Дагба, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия

"Бавария": Нойер, Боатенг, Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее