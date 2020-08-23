ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

РБК-Україна проведе текстову трансляцію поєдинку
ПСЖ і "Баварія" зійдуться у вирішальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00 за київським часом, а дивитися фінал можна на телеканалі "Футбол 1". Зустріч пройде 23 серпня в Лісабоні.
Перший тайм 0:0
1 хв. Матч розпочався! Поїхали!
21:58 Слухаємо гімн!
21:55 Команди виходять на поле! Скоро розпочнеться найважливіший еврокубковий мачт сезону.
21:00 Арена вже чекає на футболістів.
Okay people, how are your nerves? #MissionLis6on #UCLfinal pic.twitter.com/2N9vIdzoAY— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 23, 2020
20:58 Стартові склади:
ПСЖ: Навас, Сілва, Кімпембе, Маркіньос, Бернат, Керер, Паредес, Еррера, Ді Марія, Мбаппе, Неймар
Запасні: Ріко, Булка, Верратті, Кюрзава, Діалло, Дракслер, Баккер, Гейє, Дагба, Шупо-Мотінг, Мауро Ікарді, Сарабія
"Баварія": Нойєр, Боатенг, Девіс, Алаба, Кімміх, Алькантара, Горецька, Гнабрі, Коман, Мюллер, Левандовскі
Запасні: Ульрайх, Хофманн, Одріосола, Зюле, Павар, Хаві Мартінес, Коутіньо, Кюізанс, Перішич, Ернандес, Толіссо, Зіркзее