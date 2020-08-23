ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Фото: ПСЖ зіграє з "Баварією" за трофей ЛЧ (twitter.com/PSG_English)

РБК-Україна проведе текстову трансляцію поєдинку

ПСЖ і "Баварія" зійдуться у вирішальному матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00 за київським часом, а дивитися фінал можна на телеканалі "Футбол 1". Зустріч пройде 23 серпня в Лісабоні.

Перший тайм 0:0

1 хв. Матч розпочався! Поїхали!

21:58 Слухаємо гімн!

21:55 Команди виходять на поле! Скоро розпочнеться найважливіший еврокубковий мачт сезону.

21:00 Арена вже чекає на футболістів.

20:58 Стартові склади:

ПСЖ: Навас, Сілва, Кімпембе, Маркіньос, Бернат, Керер, Паредес, Еррера, Ді Марія, Мбаппе, Неймар

Запасні: Ріко, Булка, Верратті, Кюрзава, Діалло, Дракслер, Баккер, Гейє, Дагба, Шупо-Мотінг, Мауро Ікарді, Сарабія

"Баварія": Нойєр, Боатенг, Девіс, Алаба, Кімміх, Алькантара, Горецька, Гнабрі, Коман, Мюллер, Левандовскі

Запасні: Ульрайх, Хофманн, Одріосола, Зюле, Павар, Хаві Мартінес, Коутіньо, Кюізанс, Перішич, Ернандес, Толіссо, Зіркзее