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ПСЖ совершил камбэк в матче с "Аталантой" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

Лиссабон, Четверг 13 августа 2020 00:10
ПСЖ совершил камбэк в матче с "Аталантой" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
Фото: "Аталанта" - ПСЖ (en.psg.fr)
Автор: Вера Олейник

Невероятный поединок и трагедия для итальянской команды

"Пари Сен-Жермен" победил "Аталанту" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, проигрывая до 90 минуты. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась со счетом 2:1.

Счет в игре открыла итальянская команда - Пашалич нанес шикарный крученый удар в дальний верхний угол ворот. После пропущенного мяча французская команда сбавила обороты. Казалось, что это матч так и завершится, но те замены, которые сделал Томас Тухель во втором тайме привели к успеху в конце встречи. Маркиньос выровнял ситуацию на табло на 90 минуте, а Эрик Чупо-Мотинг установил окончательный счет на третьей добавленной минуте.

В полуфинале парижская команда встретится с победителем пары "Атлетико" - "Лейпцига". Их матч состоится завтра, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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