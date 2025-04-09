ПСЖ – "Астон Вілла", "Барселона" – "Боруссія": повний розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

Тільки вісім команд залишились у перегонах за найпрестижніший клубний трофей континенту.

Повний список чвертьфінальних пар виглядає так:

"Арсенал" (Англія) – "Реал" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія)

ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія)

"Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Д (Німеччина)

Сьогодні на поле вийдуть суперники з третьої та четвертої пари. Обидва матчі – у Парижі та Барселоні – відбудуться паралельно та розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Футбольний вечір розпочнеться з передматчевої студії о 21:35. Матч "Барселона" – "Боруссія" Д коментуватимуть Віталій Волочай та Владислав Шалота. На поєдинку ПСЖ – "Астон Вілла" працюватиме Павло Посохов.

Анонс матчів 9 квітня

ПСЖ та "Астон Вілла" вперше зіграють між собою в офіційному матчі євротурніру. Паризька команда на вихідних достроково оформила чергове чемпіонство в Лізі 1, тому решта сезону у внутрішній першості для неї офіційно перетворилася на формальність. Всі сили тепер можна спрямувати на Лігу чемпіонів. Матчі проти "Ліверпуля" в 1/8 фіналу дали зрозуміти, що підопічних Луїса Енріке цілком логічно вважати одними з головних претендентів на трофей.

"Астон Вілла" наразі забути про англійську Прем’єр-лігу не може, адже в чемпіонаті на підопічних Унаї Емері чекає напружена боротьба за місце в ЛЧ наступного сезону. Для бірмінгемців це буде перший матч у Парижі, але не для їхнього керманича. Емері був головним тренером ПСЖ із 2016 по 2018 роки і в обох своїх сезонах забирав чемпіонат, Кубок та Суперкубок країни.

"Барселона" з дортмундською "Боруссією" зустрічались зовсім недавно – в грудні 2024 року в рамках основного раунду ЛЧ. Тоді у Німеччині перемогу здобула "Барселона" (3:2). Загалом на євроарені команди провели між собою п'ять поєдинків – тричі перемагали каталонці і дві зустрічі завершилися внічию. Команда Ганса-Дітера Фліка в поточній ЛЧ виглядає просто нестримною та вважається одним з перших претендентів на трофей. У "Боруссії" сезон йде важко, що й призвело до заміни тренера по ходу дистанції. Тому фаворит у цій парі очевидний.