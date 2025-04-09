ПСЖ - "Астон Вилла", "Барселона" - "Боруссия": полное расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Только восемь команд остались в гонке за самый престижный клубный трофей континента.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

"Арсенал" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Бавария" (Германия) - "Интер" (Италия)

ПСЖ (Франция) - "Астон Вилла" (Англия)

"Барселона" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия)

Сегодня на поле выйдут соперники из третьей и четвертой пары. Оба матча - в Париже и Барселоне - состоятся параллельно и начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Футбольный вечер начнется с предматчевой студии в 21:35. Матч "Барселона" - "Боруссия" Д будут комментировать Виталий Волочай и Владислав Шалота. На поединке ПСЖ - "Астон Вилла" будет работать Павел Посохов.

Анонс матчей 9 апреля

ПСЖ и "Астон Вилла" впервые сыграют между собой в официальном матче евротурнира. Парижская команда на выходных досрочно оформила очередное чемпионство в Лиге 1, поэтому оставшаяся часть сезона во внутреннем первенстве для нее официально превратилась в формальность. Все силы теперь можно направить на Лигу чемпионов. Матчи против "Ливерпуля" в 1/8 финала дали понять, что подопечных Луиса Энрике вполне логично считать одними из главных претендентов на трофей.

"Астон Вилла" пока забыть об английской Премьер-лиге не может, ведь в чемпионате подопечных Унаи Эмери ждет напряженная борьба за место в ЛЧ в следующем сезоне. Для бирмингемцев это будет первый матч в Париже, но не для их наставника. Эмери был главным тренером ПСЖ с 2016 по 2018 годы и в обоих своих сезонах забирал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

"Барселона" с дортмундской "Боруссией" встречались совсем недавно - в декабре 2024 года в рамках основного раунда ЛЧ. Тогда в Германии победу одержала "Барселона" (3:2). Всего на евроарене команды провели между собой пять поединков - трижды побеждали каталонцы и две встречи завершились вничью. Команда Ганса-Дитера Флика в текущей ЛЧ выглядит просто неудержимой и считается одним из первых претендентов на трофей. У "Боруссии" сезон идет тяжело, что и привело к замене тренера по ходу дистанции. Поэтому фаворит в этой паре очевиден.