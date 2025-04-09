Для "Реала" не все втрачено: хто відігравав три м'ячі в Лізі чемпіонів (відео)

Поразка в три м'ячі – ще не вирок. Навіть у Лізі чемпіонів. І навіть у плей-офф.

Поступившись с рахунком 0:3 у Лондоні, в матчі проти місцевого "Арсенала", чинний переможець Ліги чемпіонів – мадридський "Реал" значно ускладним свої шанси на повторення успіху. Одначе в історії турніру є приклади неймовірних порятунків, коли команди вдома відігравали розгромні виїзні поразки.

"Депортіво" – "Мілан", ЛЧ-2003/2004, чвертьфінал

"Мілан" – "Депортіво" – 4:1

"Депортіво" – "Мілан" – 4:0

"Мілан", що був чинним володарем Кубка чемпіонів, розторощив вдома "Депортіво" – 4:1 завдяки дублю Кака і голам Шевченка та Пірло. Примарну надію іспанцям залишав єдиний м'яч Пандіані.

Але вже до перерви в Ла-Коруньї господарі вели – 3:0. Відзначилися Пандіані, Валерона та Луке. А на 76-й хвилині фінальну крапку поставив Фран, який вийшов на заміну.

Так "Мілан" склав чемпіонські повноваження. А "Депортіво" в півфіналі мінімально поступилось (0:0, 0:1) майбутньому переможцю турніру – португальському "Порту".

"Рома" – "Барселона", ЛЧ-2017/18, чвертьфінал

"Барселона" – "Рома" – 4:1

"Рома" – "Барселона" – 3:0

Після розгромної поразки в Барселоні в успіх "Роми" в матчі-відповіді ніхто не вірив. Однак італійці вдома створили сенсацію.

Вже на шостій хвилині Джеко відкрив рахунок, у другому таймі Де Россі реалізував пенальті, а наприкінці зустрічі захисник Манолас забив третій гол "вовків".

Римляни перемогли за сумою двох матчів завдяки діючому тоді правилу виїзного голу та вийшла до півфіналу. Тем теж ледь не створила диво: поступившись у гостях "Ліверпулю" – 2:5, дома виграли – 4:2. Для повторного камбеку не вистачило одного точного удару.

"Ліверпуль" – "Барселона", ЛЧ-2018/19, півфінал

"Барселона" – "Ліверпуль" – 3:0

"Ліверпуль" – "Барселона" – 4:0

Після дубля Мессі та впевненої перемоги на "Камп Ноу" з рахунком 3:0 каталонців уже вважали фіналістами.

До матчу-відповіді "Ліверпуль" підійшов без травмованих Салаха та Фірміно, але швидкий гол Орігі дав надію англійцям. Бельгієць згодом і поставив вирішальну крапку в матчі. А перед тим дублем відзначився Вейналдум.

"Ліверпуль" вийшов у фінал і став переможцем ЛЧ. У вирішальному матчі "червоні" здолали "Тоттенхем" – 2:0.

"Барселона" – ПСЖ, ЛЧ-2016/17, 1/8 фіналу

ПСЖ – "Барселона" – 4:0

"Барселона" – ПСЖ – 6:1

Каталонці двічі поступались у протистояннях, маючи перевагу в три м'ячі. Але увійшли в історію, як єдина команда, що змогла відіграти чотири.

Після 0:4 у Парижі, "Барса" на своєму полі відкрила рахунок вже на 3-й хвилині (Суарес). Далі були автогол Кюрзава та пенальті Мессі. За рахунку 3:0, ПСЖ відіграв один м'яч (Кавані). Каталонці створили справжнє диво на останніх хвилинах. Неймар забив з гри на 88-й та реалізував пенальті на 90+1 – 5:1. Рівність за сумою двох матчі, втім далі все ще проходив ПСЖ, завдяки виїзному голу. Але на 90+5 хвилині фінальну крапку поставив Роберто.

"Барселона" героїчно пробилась у чвертьфінал, але там без шансів поступилась туринському "Ювентусу".