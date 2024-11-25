ПСВ – "Шахтар": УЄФА призначив фартового "фізрука" на матч Ліги чемпіонів

Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Вчитель фізкультури з кантону Люцерн Урс Шнідер буде головним рефері. Раніше він тричі судив матчі за участі вітчизняних команд. Збірна України U-17 двічі звела поєдинки внічию у кваліфікації до чемпіонату Європи-2018. Натомість полтавська "Ворскла" здолала шведський АІК (3:2) у кваліфікації Ліги конференцій 2022/23.

Допоможуть Шнідеру лайнсмени-співвітчизники Марко та Беньямін Цюрхери. Четвертий арбітр – швейцарець Свен Вольфенсбергер. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Федаї Сан із Цюриха та німець Бастіан Данкерт.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Маріно Пушіча стартувала в турніру з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.

У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.