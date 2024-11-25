ПСВ – "Шахтер": УЕФА назначил фартового "физрука" на матч Лиги чемпионов

Матч ПСВ – "Шахтер" состоится 27 ноября в Эйндховене. Поединок примет "Филипс Стадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Учитель физкультуры из кантона Люцерн Урс Шнидер будет главным рефери. Ранее он трижды судил матчи с участием отечественных команд. Сборная Украины U-17 дважды свела вничью поединки в квалификации к чемпионату Европы-2018. Зато полтавская "Ворскла" одолела шведский АИК (3:2) в квалификации Лиги конференций 2022/23.

Помогут Шнидеру лайнсмены-соотечественники Марко и Беньямин Цюрхеры. Четвертый арбитр – швейцарец Свен Вольфенсбергер. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Федайи Сан из Цюриха и немец Бастиан Данкерт.

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2024/25

Команда Марино Пушича стартовала в турнире по нулевой ничьей против итальянской "Болоньи". В том поединке Судаков не реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.

Далее "горняки" потерпели два поражения. "Аталанте" из Бергамо "Шахтер" проиграл номинально домашний матч (0:3). В свою очередь лондонскому "Арсеналу" подопечные Пушича минимально уступили на выезде.

В 4-м туре "Шахтер" отпраздновал первую победу. В волевом стиле "горняки" разобрались со швейцарским "Янг Бойз" (2:1). Забитыми мячами в составе чемпиона Украины отличились Зубков и Судаков.